З сайту Мін'юсту США зникли матеріали у справі Епштейна, зокрема фото з Трампом

Серед видалених матеріалів була фотографія, на якій зображені Дональд Трамп.

З офіційного сайту Міністерства юстиції США зникло щонайменше 16 файлів, оприлюднених у межах справи покійного фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Серед видалених матеріалів була фотографія, на якій зображені Дональд Трамп, його дружина Меланія, сам Епштейн та його помічниця Гіслейн Максвел.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними журналістів, файли ще були доступні у п’ятницю, однак уже в суботу їх прибрали з вебсторінки. Окрім фото з Трампом, матеріали містили зображення картин з оголеними жінками. Максвел, яка фігурує на одному зі знімків, нині відбуває 20-річний термін ув’язнення за вербування дівчат для Епштейна та його клієнтів.

Міністерство юстиції США не пояснило причин зникнення файлів. У відомстві лише заявили, що фотографії та інші матеріали «продовжуватимуть публікуватися та редагуватися відповідно до закону з великою обережністю у міру надходження додаткової інформації». Водночас зникнення документів спричинило нову хвилю спекуляцій у соцмережах.

Як зазначає AP, ситуація посилила критику щодо оприлюднення матеріалів у справі Епштейна. Попри публікацію десятків тисяч сторінок, вони не дали значно нового розуміння його злочинів або рішень прокуратури, які дозволяли фінансисту роками уникати серйозної відповідальності. Водночас серед оприлюднених матеріалів бракувало деяких ключових документів, зокрема інтерв’ю ФБР з жертвами та внутрішніх службових записок Мін’юсту.

Публікація «файлів Епштейна» відбувається відповідно до закону, ухваленого Конгресом США. Дональд Трамп спочатку виступав проти цього документа, але згодом підтримав його, коли стало зрозуміло, що голосування неможливо зупинити.

У новому масиві матеріалів було багато фотографій колишнього президента США Білла Клінтона, однак небагато знімків із Трампом. Обидва раніше підтримували стосунки з Епштейном, але згодом публічно відмежувалися від нього. Жодного з них не звинувачували у правопорушеннях, пов’язаних із діяльністю фінансиста.

Більшість оприлюднених фотографій були зацензуровані та опубліковані без контексту. У Мін’юсті пояснюють це трудомістким процесом приховування імен жертв та конфіденційної інформації, хоча дедлайн для публікації всіх матеріалів припадав на п’ятницю. Такий підхід викликав обурення серед деяких жертв Епштейна та членів Конгресу.

"У мене таке відчуття, що Міністерство юстиції та система правосуддя знову нас підводять", — заявила Марина Ласерда, яка стверджує, що зазнала домагань з боку Епштейна у 14-річному віці.