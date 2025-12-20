Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Мін'юст США оприлюднив першу частину документів у справі Епштейна

20 грудня 2025, 12:02
Мін'юст США оприлюднив першу частину документів у справі Епштейна
Фото: UNSPLASH
Минулого місяця Комітет з нагляду та урядової реформи Палати представників уже опублікував понад 20 тисяч сторінок електронного листування Епштейна.

Міністерство юстиції США у п’ятницю оприлюднило частину масштабного масиву документів, пов’язаних із федеральним розслідуванням щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна. Це сталося після місяців внутрішніх суперечок, які серйозно випробували єдність руху MAGA.

Про це повідомляє Politico.

Публікація документів відбулася після ухвалення Конгресом закону, який зобов’язує Мін’юст до 19 грудня розкрити всі несекретні матеріали, пов’язані з розслідуванням і судовим переслідуванням Епштейна. Спочатку проти цього виступали президент Дональд Трамп і керівництво Республіканської партії.

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив, що оприлюднений у п’ятницю пакет не є повним. За його словами, упродовж найближчих кількох тижнів Міністерство юстиції планує опублікувати ще сотні тисяч файлів.

Протягом кількох місяців Трамп наполягав, що вимоги щодо оприлюднення документів є "містифікацією демократів", і відкрито критикував республіканських конгресменів Томаса Массі та Марджорі Тейлор Грін, які очолювали ініціативу з цього питання в Палаті представників. Утім, 19 листопада президент змінив позицію, закликав однопартійців підтримати законопроєкт, після чого його майже одностайно схвалила Палата представників, а згодом — одноголосно Сенат.

Закон дозволяє Мін’юсту не оприлюднювати окремі матеріали, зокрема ті, що містять персональні дані жертв, зображення сексуального насильства над дітьми або інформацію, яка може зашкодити чинним федеральним розслідуванням чи судовим процесам. Водночас документ прямо забороняє приховувати або редагувати інформацію з міркувань репутаційної шкоди, сорому чи політичної чутливості.

Серед демократів і республіканців лунають застереження, що рішення Трампа доручити генеральній прокурорці Пем Бонді розслідувати зв’язки Епштейна з відомими демократами може бути використане як привід для вилучення частини матеріалів з публічного доступу.

Крім того, закон зобов’язує Мін’юст надати Конгресу детальний перелік усіх редагувань, а також список урядовців і політично значущих осіб, які згадуються в оприлюднених документах.

Минулого місяця Комітет з нагляду та урядової реформи Палати представників уже опублікував понад 20 тисяч сторінок електронного листування Епштейна з представниками політики, медіа, технологічної сфери та Голлівуду, що значно посилило тиск на адміністрацію щодо повного розкриття матеріалів.

Джеффрі Епштейн, який помер у 2019 році в тюремній камері в Нью-Йорку, протягом десятиліть фігурував у справах про сексуальне насильство та торгівлю десятками неповнолітніх дівчат віком від 14 років.

СШАДжеффрі Епштейн

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється