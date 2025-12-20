Мін'юст США оприлюднив першу частину документів у справі Епштейна

Минулого місяця Комітет з нагляду та урядової реформи Палати представників уже опублікував понад 20 тисяч сторінок електронного листування Епштейна.

Міністерство юстиції США у п’ятницю оприлюднило частину масштабного масиву документів, пов’язаних із федеральним розслідуванням щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна. Це сталося після місяців внутрішніх суперечок, які серйозно випробували єдність руху MAGA.

Про це повідомляє Politico.

Публікація документів відбулася після ухвалення Конгресом закону, який зобов’язує Мін’юст до 19 грудня розкрити всі несекретні матеріали, пов’язані з розслідуванням і судовим переслідуванням Епштейна. Спочатку проти цього виступали президент Дональд Трамп і керівництво Республіканської партії.

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив, що оприлюднений у п’ятницю пакет не є повним. За його словами, упродовж найближчих кількох тижнів Міністерство юстиції планує опублікувати ще сотні тисяч файлів.

Протягом кількох місяців Трамп наполягав, що вимоги щодо оприлюднення документів є "містифікацією демократів", і відкрито критикував республіканських конгресменів Томаса Массі та Марджорі Тейлор Грін, які очолювали ініціативу з цього питання в Палаті представників. Утім, 19 листопада президент змінив позицію, закликав однопартійців підтримати законопроєкт, після чого його майже одностайно схвалила Палата представників, а згодом — одноголосно Сенат.

Закон дозволяє Мін’юсту не оприлюднювати окремі матеріали, зокрема ті, що містять персональні дані жертв, зображення сексуального насильства над дітьми або інформацію, яка може зашкодити чинним федеральним розслідуванням чи судовим процесам. Водночас документ прямо забороняє приховувати або редагувати інформацію з міркувань репутаційної шкоди, сорому чи політичної чутливості.

Серед демократів і республіканців лунають застереження, що рішення Трампа доручити генеральній прокурорці Пем Бонді розслідувати зв’язки Епштейна з відомими демократами може бути використане як привід для вилучення частини матеріалів з публічного доступу.

Крім того, закон зобов’язує Мін’юст надати Конгресу детальний перелік усіх редагувань, а також список урядовців і політично значущих осіб, які згадуються в оприлюднених документах.

Минулого місяця Комітет з нагляду та урядової реформи Палати представників уже опублікував понад 20 тисяч сторінок електронного листування Епштейна з представниками політики, медіа, технологічної сфери та Голлівуду, що значно посилило тиск на адміністрацію щодо повного розкриття матеріалів.

Джеффрі Епштейн, який помер у 2019 році в тюремній камері в Нью-Йорку, протягом десятиліть фігурував у справах про сексуальне насильство та торгівлю десятками неповнолітніх дівчат віком від 14 років.