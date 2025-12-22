Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримала €2,3 млрд від ЄС у шостому транші Ukraine Facility

22 грудня 2025, 13:49
Україна отримала €2,3 млрд від ЄС у шостому транші Ukraine Facility
president.gov.ua
Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України.

Україна отримала близько 2,3 млрд євро фінансування від Євросоюзу після того, як Рада ЄС ухвалила рішення про виділення шостого траншу в рамках механізму Ukraine Facility.

Як зазначається, це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Для отримання цього траншу від ЄС Україна виконала:

  • вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу;
  • один крок, який був передбачений ще в рамках четвертого траншу.

"Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі", - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Поточна шоста виплата підтримки ЄС слідує за нещодавньою п'ятою виплатою 5 листопада 2025 року.

