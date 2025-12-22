Україна отримала €2,3 млрд від ЄС у шостому транші Ukraine Facility
Україна отримала близько 2,3 млрд євро фінансування від Євросоюзу після того, як Рада ЄС ухвалила рішення про виділення шостого траншу в рамках механізму Ukraine Facility.
Як зазначається, це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.
Для отримання цього траншу від ЄС Україна виконала:
- вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу;
- один крок, який був передбачений ще в рамках четвертого траншу.
"Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі", - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Поточна шоста виплата підтримки ЄС слідує за нещодавньою п'ятою виплатою 5 листопада 2025 року.