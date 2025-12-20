Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль попереджає США про нову ракетну загрозу з боку Ірану – — NBC News

20 грудня 2025, 18:50
Ізраїль попереджає США про нову ракетну загрозу з боку Ірану – — NBC News
Фото: з вільного доступу
Ізраїльські посадовці також занепокоєні тим, що Іран відновлює об’єкти зі збагачення урану, які США бомбардували в червні.

Ізраїльські чиновники все більше стурбовані тим, що Іран розширює виробництво своєї програми балістичних ракет, яка була пошкоджена ізраїльськими військовими ударами на початку цього року, і готуються проінформувати президента США Дональда Трампа про варіанти повторного нападу, згідно з інформацією особи, яка безпосередньо знає про ці плани, та чотирьох колишніх американських чиновників.

Ізраїльські посадовці також занепокоєні тим, що Іран відновлює об’єкти зі збагачення урану, які США бомбардували в червні. Водночас, за їхніми словами, більш нагальними загрозами вони вважають спроби Ірану відновити інфраструктуру з виробництва балістичних ракет і полагодити серйозно пошкоджені системи протиповітряної оборони.

Про це пише NBC News.

Очікується, що пізніше цього місяця Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінуться у Флориді в резиденції президента Мар-а-Лаго. Під час цієї зустрічі, за словами джерел, Нетаньягу має намір переконувати Трампа, що розширення іранської балістичної ракетної програми становить серйозну загрозу і може вимагати швидких дій.

Частина аргументів Нетаньягу, як очікується, буде полягати в тому, що дії Ірану становлять загрозу не тільки для Ізраїлю, але й для всього регіону, включаючи інтереси США. За словами джерел, ізраїльський лідер, як очікується, представить Трампу варіанти для США щодо приєднання або надання допомоги в будь-яких нових військових операціях.

ІзраїльСШАІранБеньямін Нетаньягу

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється