Ізраїль попереджає США про нову ракетну загрозу з боку Ірану – — NBC News

Ізраїльські чиновники все більше стурбовані тим, що Іран розширює виробництво своєї програми балістичних ракет, яка була пошкоджена ізраїльськими військовими ударами на початку цього року, і готуються проінформувати президента США Дональда Трампа про варіанти повторного нападу, згідно з інформацією особи, яка безпосередньо знає про ці плани, та чотирьох колишніх американських чиновників.

Ізраїльські посадовці також занепокоєні тим, що Іран відновлює об’єкти зі збагачення урану, які США бомбардували в червні. Водночас, за їхніми словами, більш нагальними загрозами вони вважають спроби Ірану відновити інфраструктуру з виробництва балістичних ракет і полагодити серйозно пошкоджені системи протиповітряної оборони.

Про це пише NBC News.

Очікується, що пізніше цього місяця Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінуться у Флориді в резиденції президента Мар-а-Лаго. Під час цієї зустрічі, за словами джерел, Нетаньягу має намір переконувати Трампа, що розширення іранської балістичної ракетної програми становить серйозну загрозу і може вимагати швидких дій.

Частина аргументів Нетаньягу, як очікується, буде полягати в тому, що дії Ірану становлять загрозу не тільки для Ізраїлю, але й для всього регіону, включаючи інтереси США. За словами джерел, ізраїльський лідер, як очікується, представить Трампу варіанти для США щодо приєднання або надання допомоги в будь-яких нових військових операціях.