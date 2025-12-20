Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Греція підтримала створення міжнародної компенсаційної комісії для України

20 грудня 2025, 15:14
Греція підтримала створення міжнародної компенсаційної комісії для України
Фото: Reuters
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе наголосив, що створення Міжнародної компенсаційної комісії є важливим кроком до відновлення справедливості для десятків тисяч постраждалих від війни.

Греція приєдналася до Конвенції Ради Європи про створення Міжнародної компенсаційної комісії з розгляду заяв щодо збитків, завданих агресією росії проти України. Таким чином країна стала 35-ю державою, що підписала відповідний документ.

Як повідомляє Укрінформ, про це поінформували у пресслужбі Ради Європи. Конвенцію було підписано у Страсбурзі постійним представником Греції при Раді Європи Ніколасом Сігаласом.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе наголосив, що створення Міжнародної компенсаційної комісії є важливим кроком до відновлення справедливості для десятків тисяч постраждалих від війни. За його словами, комісія уособлює надію для жертв російської агресії.

"Це наше тверде переконання, що ті, хто постраждав, не будуть забуті. Я закликаю до якнайшвидшої ратифікації конвенції, щоб ми могли оперативно розпочати роботу комісії для народу України", — заявив Берсе.

