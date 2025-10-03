В'єтнам постраждав від тайфуну: 51 загиблий, сотні поранених і мільярдні збитки

Тайфун завдав серйозної шкоди дорогам, школам, офісам, спричинив збій в електромережах.

У В'єтнамі через тайфун “Буалой” та спричинені ним повені кількість загиблих сягнула 51 людини, згідно з даними урядового звіту, опублікованого в п'ятницю, 3 жовтня.

Тайфун накрив північно-центральне узбережжя В'єтнаму в понеділок, 29 вересня, спричинивши величезні хвилі, сильний вітер і проливні дощі, внаслідок чого також 14 людей зникли безвісти, а 164 дістали поранення.

Урядовий департамент з ліквідації наслідків стихійних лих підвищив свою оцінку збитків, завданих майну тайфуном і повенями, до 15,9 трлн донгів ($603 млн) з $435,8 млн у попередньому звіті, опублікованому в четвер, 2 жовтня.

Тайфун завдав серйозної шкоди дорогам, школам і офісам, а також спричинив збій в електромережах, через що десятки тисяч сімей залишилися без електроенергії.

Понад 230 тисяч будинків пошкоджено або затоплено, а майже 89 тисяч гектарів рисових та інших посівів знищено. У звіті не згадується про значну шкоду промисловим об'єктам.

В'єтнам є регіональним виробничим центром, і серед великих заводів, розташованих на території, якою пройшовся тайфун або поблизу неї, є заводи, що належать компаніям Foxconn, Formosa Plastics, Luxshare та Vinfast.

Центральний банк країни доручив іншим банкам розглянути можливість реструктуризації або заморожування кредитів для підприємств, які постраждали внаслідок тайфуну.

