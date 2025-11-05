Понад 60 людей загинули внаслідок тайфуну на Філіппінах

Щонайменше 66 людей загинули, а сотні тисяч евакуювалися зі своїх домівок внаслідок одного з найсильніших тайфунів цього року, що пронісся центральною частиною Філіппін.

Тайфун Калмаегі затопив цілі міста на найнаселенішому центральному острові Себу, де загинуло 49 осіб. 26 інших зникли безвісти, повідомив представник цивільної оборони.

На відео видно, як люди ховаються на дахах будинків, а автомобілі та вантажні контейнери зносить вулицями.

Офіційна кількість загиблих включає шістьох членів екіпажу військового гелікоптера, який розбився вчора на острові Мінданао, на південь від Себу. Вертоліт летів для надання допомоги в ліквідації наслідків негоди.

Тайфун, який місцеві жителі називають Тіно, ослаб з моменту свого виходу на берег вранці у вівторок, але вітер далі дує зі швидкістю понад 130 км/год.