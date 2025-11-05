Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Понад 60 людей загинули внаслідок тайфуну на Філіппінах

05 листопада 2025, 12:09
Очікується, що сьогодні тайфун переміститься через регіон островів Вісайя та вийде над Південнокитайським морем.
Щонайменше 66 людей загинули, а сотні тисяч евакуювалися зі своїх домівок внаслідок одного з найсильніших тайфунів цього року, що пронісся центральною частиною Філіппін.
 
Про це повідомляє BBC.
 
Тайфун Калмаегі затопив цілі міста на найнаселенішому центральному острові Себу, де загинуло 49 осіб. 26 інших зникли безвісти, повідомив представник цивільної оборони.
 
На відео видно, як люди ховаються на дахах будинків, а автомобілі та вантажні контейнери зносить вулицями.
 
Офіційна кількість загиблих включає шістьох членів екіпажу військового гелікоптера, який розбився вчора на острові Мінданао, на південь від Себу. Вертоліт летів для надання допомоги в ліквідації наслідків негоди.
 
Тайфун, який місцеві жителі називають Тіно, ослаб з моменту свого виходу на берег вранці у вівторок, але вітер далі дує зі швидкістю понад 130 км/год.
 
Очікується, що сьогодні тайфун переміститься через регіон островів Вісайя та вийде над Південнокитайським морем.
 
Однак мешканці провінції Себу все ще потерпають від смертельних повеней. Згідно з інформацією національного агентства з питань стихійних лих, понад 400 тисяч людей були евакуйовані внаслідок стихійного лиха.

 

