Документи Епштейна містять згадку про Трампа

21 грудня 2025, 13:44
Документи Епштейна містять згадку про Трампа
Фото: з вільного доступу
Нові матеріали цивільного позову показують, що Дональд Трамп знайомився з неповнолітньою дівчиною у 1990-х роках на курорті Мар-а-Лаго.

У нових оприлюднених матеріалах у справі Джеффрі Епштейна фігурує ім’я президента США Дональда Трампа. Документи містять згадку про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Відповідний епізод описаний у цивільному позові 2020 року проти спадкоємців Епштейна та Гіслейн Максвелл. Згідно з матеріалами справи, події могли відбутися у 1990-х роках. Епштейн нібито ліктем штовхнув Трампа та жартівливо поцікавився, чи сподобалася йому зустріч із неповнолітньою. 

У документах зазначено, що Трамп усміхнувся і кивнув, після чого обидва розсміялися. За словами дівчини, вона тоді відчула збентеження, але була надто юною, щоб зрозуміти причину такої реакції.

Позивачка також стверджує, що Епштейн протягом багатьох років чинив над нею психологічний тиск, проте жодних обвинувачень проти Трампа вона не висуває.

Сам президент США заперечує будь-які порушення. За його словами, він давно знайомий із Епштейном, але посварився з ним приблизно у 2004 році - за два роки до першого арешту фінансиста.

Згадки Трампа у нових файлах і на оприлюднених фотографіях мінімальні. Водночас заступник генерального прокурора Тодд Бланш повідомив, що «кілька сотень тисяч» сторінок документів ще не оприлюднені.

Зазанчимо, що 21 грудня Мін'юст США оприлюднив першу частину документів у справі Епштейна.

 

