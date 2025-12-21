Орбан: падіння України стане катастрофою для Угорщини

Він також наголосив на необхідності досягти миру в сусідній державі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не зацікавлена в падінні України, оскільки це створило б серйозні проблеми для Будапешта.

Про це він сказав у промові, частину якої опубліковано в його X (Twitter).

За словами Орбана, «падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини», тому важливо досягти угоди, яка запобігла б цьому. Він наголосив на важливості стабільності сусідньої країни для Угорщини, яка постачає в Україну електроенергію та газ.

"Війна щодня послаблює Україну. Мир це єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз", - додав Орбан.

Раніше угорський прем’єр назвав кредит ЄС для України "вкрай поганим рішенням" і "втраченими грошима".

Крім того, днями Орбан розкрив реакцію путіна на конфіскацію російських активів.