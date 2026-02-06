Естонія заборонила в'їзд понад тисячі росіян, які воювали проти України

Міністр внутрішніх справ країни Ігор Таро наголосив, що така заборона є частиною захисту європейської безпеки та справедливого покарання агресорів.

Естонія ввела заборону на в’їзд до Шенгенської зони ще для 1073 осіб, які брали участь у війні проти України на боці російських окупаційних військ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, якого цитує естонський мовник ERR.

За словами міністра, повномасштабна війна, розв’язана росією проти України, є одним із найтяжчих злочинів проти людства.

"Російські військовослужбовці, які воювали і продовжують воювати в Україні, вбивали, руйнували, ґвалтували і грабували. Закриття для них спільного європейського простору безпеки та Шенгенської зони відповідає інтересам безпеки всіх нас", - підкреслив Таро.

Міністр також зазначив, що досвід попередніх воєн показує: ті, хто повертається з фронту, часто шукають нові насильницькі шляхи у сфері організованої злочинності.

Крім того, Таро наголосив, що агресія має мати ціну для агресора:

"Європейський Союз запровадив політичні та економічні санкції проти рф як держави-агресора. Але не лише Кремль несе відповідальність - сотні тисяч громадян росії брали і беруть участь у війні проти України. Закриття для них Шенгенської зони, одна зі складових цієї ціни", - пояснив міністр.