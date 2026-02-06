Ситуація на фронті, дрони й мобілізація: ключове із брифінгу Сирського

Сирський повідомив, що у 2025 році ЗСУ здійснили три контрнаступальні операції.

Чисельність російських військ в Україні протягом останніх шести місяців залишається майже незмінною – близько 711–712 тисяч осіб разом із оперативним резервом.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами.

За словами Сирського, росія повністю виконала й навіть перевиконала плани з комплектування армії. Водночас це свідчить про значні втрати окупантів, які перевищують їхні можливості з поповнення. У середньому російська армія щодоби втрачає приблизно 1 000–1 100 військових.

Головком також зазначив, що в Куп'янську на Харківщині перебувають до 40–50 російських диверсантів. Українські сили оборони виявляють і нейтралізують ворожі групи, а противник зазнає постійних втрат, пише hromadske.

Окрім цього, Сирський повідомив, що у 2025 році ЗСУ здійснили три контрнаступальні операції: дві – на території Бєлгородської та Курської областей рф, ще одну – на Добропільському напрямку. За його словами, ці дії зірвали плани росії щодо захоплення Донецької області, передає "Суспільне".

Він підкреслив, що нині близько 60% ударів по російських військах завдаються за допомогою безпілотників, ще 40% припадає на артилерію. В Україні активно розвивають Сили безпілотних систем: із літа 2025 року, відколи їх створили, ефективність ураження противника зросла з 4% до 33%.

За словами головнокомандувача, поширення дронів впливає на характер бойових дій – лінія зіткнення розширюється не лише по фронту, а й у глибину. Активна ділянка фронту становить близько 1 200 кілометрів, тоді як так звана "кілзона" сягає вже 15–20 кілометрів углиб.

Сирський також прокоментував мобілізацію в Україні. За його словами, територіальні центри комплектування забезпечують приблизно 90% призову особового складу, тоді як близько 10% військових долучаються до армії через рекрутинг.