ПОЛІТИКА

Орбан розкрив реакцію путіна на конфіскацію російських активів

17 грудня 2025, 17:04
Орбан розкрив реакцію путіна на конфіскацію російських активів
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
За його словами, Будапешт не підтримає конфіскацію російських активів.

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан розповів про листа очільнику кремля владіміру путіну, у якому запитував, як москва відповідатиме на конфіскацію російських заморожених активів та чи врахує росія позицію окремих членів Євросоюзу з цього питання. За його словами, путін надіслав відповідь, а угорці "захистили себе".

Про це пише HGV.

"Я отримав відповідь на це. У ній зазначено, що будуть жорсткі заходи у відповідь з використанням усіх засобів міжнародного права, і що вони врахують, яку позицію займала кожна держава-член ЄС", — заявив Орбан.

За його словами, угорці "захистили себе та чітко дали зрозуміти, що Угорщина не підтримуватиме вилучення заморожених валютних резервів жодної країни, а не лише росії".

Орбан також припустив, що у разі вилучення російських активів, ЄС може зробити те саме з угорськими. Хоча б тому, що, за словами Орбана, там, де зберігаються заморожені російські валютні резерви, знаходиться й частина угорських.

Бельгія відхилила запропоновані Єврокомісією поступки для розблокування кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів, підриваючи надії на досягнення домовленостей до саміту лідерів ЄС.

