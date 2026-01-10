Трамп про путіна: "Він боїться США, а не Європи"

Трамп знову висловив розчарування російським диктатором.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає за необхідне віддавати наказ про захоплення російського лідера владіміра путіна так само, як Ніколаса Мадуро, а також розкритикував позицію Європи щодо війни росії проти України. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на зустрічі з керівниками нафтової та газової галузі.

Запитання про путіна пролунало після згадки журналістом реакції президента України Володимира Зеленського на американську операцію у Венесуелі.

Тоді Зеленський заявив: "Якщо можна з диктаторами отак, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі". У зв’язку з цим Трампа запитали, чи може він колись віддати наказ про захоплення російського президента.

"Я не думаю, що в цьому буде необхідність. У нас з ним завжди були прекрасні стосунки. Але я дуже розчарований", – зазначив глава Білого дому, вкотре нагадавши, що йому вдалося закінчити вісім війн.

Трамп також звернув увагу на масштаби втрат у російсько-українській війні та стан економіки росії.

"Я не знаю, чи ви знаєте, що за останній місяць на війні загинула 31 тисяча людей, багато із них – російські солдати. І російська економіка перебуває в поганому стані. Я думаю ми в результаті все налагодимо, хоча шкода, що не зробили цього скоріше", – сказав він.

Окремо Трамп висловився про роль Європи у підтримці України.

"Ну послухайте, Європа багато робила для України, але цього було недостатньо, і очевидно, я б сказав, що путін не боїться Європи, він боїться США під моїм керівництвом", – відповів він на запитання репортера про те, що, на його думку, мають робити європейці.

За словами Трампа, нинішня позиція Європи не є достатньо жорсткою.

Він також наголосив, що континент потребує серйозних змін.

"Європа змінюється, Європі потрібно взяти себе в руки. Я люблю Європу, я, по суті, родом з Європи, моє коріння в Європі, але Європа – інше місце, їм потрібно взяти себе в руки".