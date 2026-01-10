Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп про путіна: "Він боїться США, а не Європи"

10 січня 2026, 09:41
Трамп про путіна:
Трамп знову висловив розчарування російським диктатором.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає за необхідне віддавати наказ про захоплення російського лідера владіміра путіна так само, як Ніколаса Мадуро, а також розкритикував позицію Європи щодо війни росії проти України. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на зустрічі з керівниками нафтової та газової галузі.

Запитання про путіна пролунало після згадки журналістом реакції президента України Володимира Зеленського на американську операцію у Венесуелі.

Тоді Зеленський заявив: "Якщо можна з диктаторами отак, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі". У зв’язку з цим Трампа запитали, чи може він колись віддати наказ про захоплення російського президента.

"Я не думаю, що в цьому буде необхідність. У нас з ним завжди були прекрасні стосунки. Але я дуже розчарований", – зазначив глава Білого дому, вкотре нагадавши, що йому вдалося закінчити вісім війн.

Трамп також звернув увагу на масштаби втрат у російсько-українській війні та стан економіки росії.

"Я не знаю, чи ви знаєте, що за останній місяць на війні загинула 31 тисяча людей, багато із них – російські солдати. І російська економіка перебуває в поганому стані. Я думаю ми в результаті все налагодимо, хоча шкода, що не зробили цього скоріше", – сказав він.

Окремо Трамп висловився про роль Європи у підтримці України. 

"Ну послухайте, Європа багато робила для України, але цього було недостатньо, і очевидно, я б сказав, що путін не боїться Європи, він боїться США під моїм керівництвом", – відповів він на запитання репортера про те, що, на його думку, мають робити європейці.

За словами Трампа, нинішня позиція Європи не є достатньо жорсткою.

Він також наголосив, що континент потребує серйозних змін.

"Європа змінюється, Європі потрібно взяти себе в руки. Я люблю Європу, я, по суті, родом з Європи, моє коріння в Європі, але Європа – інше місце, їм потрібно взяти себе в руки".

 

СШАВладімір ПутінДональд ТрампВенесуелаЄвросоюзНіколас МадуроВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється