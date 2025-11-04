Тайфун на Філіппінах: більше 20 загиблих і сотні тисяч евакуйованих

Також скасовано понад 300 авіарейсів.

Тайфун "Келмагі" спричинив сильні дощі та масштабні повені у центральній частині Філіппін. Внаслідок стихії загинули щонайменше 21 людина, а майже 387 тисяч мешканців були евакуйовані.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За даними філіппінських ВПС, у вівторок гелікоптер розбився в провінції Південний Агусан на півдні острова Мінданао під час місії з надання допомоги постраждалим. Рятувальні та відновлювальні роботи тривають.

Найбільші втрати зафіксовані у провінції Себу, де мешканці опинилися в пастці на дахах будинків через підняття рівня води. Мер Нестор Арчівала повідомив про щонайменше 12 загиблих у місті Себу після раптової повені у гірських громадах. У селі в Себу стихія змила 60 будинків, а місцеві жителі не евакуювались попри попередження. Тайфун спершу обрушився на провінцію Лейте, а потім на Себу.

За даними метеорологічної служби Pagasa, "Келмаг"» дещо ослаб, рухаючись над центральними провінціями, але швидкість вітру досі сягає 130 км/год із поривами до 180 км/год. Тайфун рухається в напрямку Південно-Китайського моря і, ймовірно, досягне центральної частини В’єтнаму вранці у середу.

Метеослужба попередила про «високий ризик небезпечної для життя та руйнівної штормової хвилі» висотою понад 3 метри у низинних та прибережних районах протягом найближчої доби.

Через стихію було скасовано понад 300 авіарейсів у вівторок та 20 рейсів на середу. "Келмагі" став двадцятим тропічним циклоном, що вразив Філіппіни цього року.