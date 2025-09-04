Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та Філіппіни готують меморандум про співпрацю в оборонних технологіях

04 вересня 2025, 14:20
Україна та Філіппіни готують меморандум про співпрацю в оборонних технологіях
Проєкт угоди між двома країнами, зокрема щодо роботи над спільною розробкою безпілотників.

Україна та Філіппіни працюють над укладанням меморандуму щодо співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей. Підписання документа планується до кінця жовтня.

Про це повідомила пані посол України на Філіппінах Юлія Федів, пише філіппінське видання Naval News.

Проєкт угоди між двома країнами, зокрема щодо роботи над спільною розробкою безпілотників, вже подали до Міноборони Філіппін.

Зі слів Юлії Федів, зараз Україна розробляє різні моделі безпілотників та пропозиції для партнерства з країнами усього світу. Також вона назвала Філіппіни «надійним партнером», і тому Київ готовий поділитися з країною «всім, що у нас є».

Крім того, перший позаштатний аташе України з питань оборони на Філіппінах полковник Андрій Біленький минулого тижня відвідав кілька військових частин у Манілі, зокрема Повітряних сил, армії та штабу ВМС.

Нагадаємо, Франція та Україна працюють над запуском виробництва дронів для української армії, яке можуть організувати в обох країнах.

