ПОЛІТИКА

Bloomberg: кремль хоче перегляду мирного плану України

24 грудня 2025, 16:49
Фото: Reuters
росія бачить документ як "досить типовий український план".

москва наполягатиме на серйозних змінах до мирного плану, який сьогодні озвучив президент Володимир Зеленський. У ньому відсутні ключові для росії положення.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до кремля. 

При цьому, як вказує співрозмовник журналістів, план москва розглядає як відправну точку для подальших переговорів. росія бачить документ як "досить типовий український план", але збирається вивчити його з "холодною головою".

Серед змін, які хоче внести кремль — більші обмеження для українських Збройних Сил. москва також стурбована питанням нерозширення НАТО та нейтральним статусом України, якщо Київ приєднається до ЄС. Співрозмовник журналістів також вказав, що у плані відсутні чіткі гарантії щодо статусу російської мови в Україні. Окрім цього, росія хоче ясності щодо питання скасування санкцій та заморожених активів.

У розмові з журналістами Зеленський заявив, що зараз між Києвом і Вашингтоном залишаються розбіжності щодо територіальних питань та управління Запорізькою атомною електростанцією. москва вимагає вивести українські війська з усього Донбасу, Україна відхиляє вимогу та прагне зупинити війну вздовж лінії зіткнення. 

війнамирний планВолодимир Зеленськийросія окупанти

