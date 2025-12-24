Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

СБУ вивела з ладу російський літак перед підривом субмарини в Новоросійську

24 грудня 2025, 16:14
СБУ вивела з ладу російський літак перед підривом субмарини в Новоросійську
Wikipedia
Перед підривом підводного човна в Новоросійську Служба безпеки України уразила морський літак-розвідник Іл-38Н.

Українські спецслужби нейтралізували морського розвідника, котрий міг зірвати атаку на підводний човен у Новоросійську.

Перед підривом підводного човна в Новоросійську Служба безпеки України уразила морський літак-розвідник Іл-38Н, розкриває нові деталі унікальної спецоперації офіційний сайт СБУ.

Тут кажуть, що одним із ключових етапів цієї операції стало виведення з ладу російського протичовнового літака, який міг перешкодити ураженню ворожої субмарини.

При підготовці до удару по підводному човну співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований літак-розвідник Іл-38Н («Sea Dragon») на авіабазі Єйськ.

Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і завдання торпедних ударів. Орієнтовна вартість цього літака становить 24 млн доларів США.

Уражений борт раніше активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. У Чорному морі росіяни мали лише одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон «Sub Sea Baby» під час його руху до цілі. Виведення цього протичовнового літака з ладу забезпечило успішне виконання основної частини спецоперації - підрив субмарини класу "Варшавянка".

Для ураження Іл-38Н СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун.

війнаСБУІл-38Н

Останні матеріали

Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється