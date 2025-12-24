СБУ вивела з ладу російський літак перед підривом субмарини в Новоросійську

Перед підривом підводного човна в Новоросійську Служба безпеки України уразила морський літак-розвідник Іл-38Н.

Українські спецслужби нейтралізували морського розвідника, котрий міг зірвати атаку на підводний човен у Новоросійську.

Перед підривом підводного човна в Новоросійську Служба безпеки України уразила морський літак-розвідник Іл-38Н, розкриває нові деталі унікальної спецоперації офіційний сайт СБУ.

Тут кажуть, що одним із ключових етапів цієї операції стало виведення з ладу російського протичовнового літака, який міг перешкодити ураженню ворожої субмарини.

При підготовці до удару по підводному човну співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований літак-розвідник Іл-38Н («Sea Dragon») на авіабазі Єйськ.

Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і завдання торпедних ударів. Орієнтовна вартість цього літака становить 24 млн доларів США.

Уражений борт раніше активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. У Чорному морі росіяни мали лише одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон «Sub Sea Baby» під час його руху до цілі. Виведення цього протичовнового літака з ладу забезпечило успішне виконання основної частини спецоперації - підрив субмарини класу "Варшавянка".

Для ураження Іл-38Н СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун.