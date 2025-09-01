Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Франція та Україна готують спільне виробництво дронів

01 вересня 2025, 21:34
Франція та Україна готують спільне виробництво дронів
Фото: з вільного доступу
Французька сторона також веде консультації з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки він публічно закликав активніше підтримувати закупівлю українських дронів для України.

Франція та Україна працюють над запуском виробництва дронів для української армії, яке можуть організувати в обох країнах.

Про це розповів посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, питання щодо запуску французькою компанією виробництва дронів в Україні все ще опрацьовується.

"Наш міністр оборони оголосив, що проєкт буде реалізовано спільно з дуже відомою французькою компанією, провідною у сфері виробництва. Це може стати дуже цікавою ініціативою, адже йдеться про постачання великої кількості високоякісних дронів. Виробництво може бути організоване або у двох країнах паралельно, або спершу у Франції, а потім в Україні. Наразі це все ще предмет обговорення", - сказав Вейсьєр.

Він додав, що французька сторона також веде консультації з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки він публічно закликав активніше підтримувати закупівлю українських дронів для України.

"Звісно, ми працюємо й над спільними виробничими можливостями в Україні, і сподіваємося, що згодом про це можна буде говорити більш відкрито. Задля безпеки не можна розкривати надто багато деталей, але я впевнений, що виробництво дронів має відбуватися як у Франції, так і в Україні", - зазначив посол.

За його словами, дуже добре, коли виробничі потужності є в Україні, бо це економить час і ресурси, зокрема й коли йдеться не лише про виробництво, а й про ремонт та обслуговування.

"Водночас важливо використовувати й ті можливості, які вже мають наші власні країни. Тому ми працюємо над усіма цими напрямами", - здодав Вейсьєр.

ФранціявійнадрониУкраїна

Останні матеріали

Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється