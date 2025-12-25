Зеленський поговорив з Віткоффом та Кушнером

Президент Володимир Зеленський обговорив зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером "деякі суттєві деталі роботи".

"Сьогодні дуже добре поговорили зі спеціальним представником Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Дякую за конструктив, інтенсивну роботу та за добрі слова й привітання українців з Різдвом. Працюємо реально 24/7, щоб наблизити закінчення цієї жорстокої російської війни проти України та щоб зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними", - написав Зеленський.

Він розповів, що наразі "є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру".

"Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними", - зазначив Зеленський.

Він додав, що під час розмови разом із ним були: секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова МЗС Андрій Сибіга, представник України в ООН Сергій Кислиця, заступник керівника ОП Ігор Брусило, радник ОП Олександр Бевз.

"Домовились, що Рустем ще сьогодні поговорить зі Стівом і Джаредом. Вважаємо, що це правильно – не втрачати жодного дня й жодної можливості, які можуть наблизити результат. Хай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру", - зазначив Зеленський.

Президент України попросив переказати різдвяне привітання для президента США та всієї родини Трампів.