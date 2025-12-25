Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський поговорив з Віткоффом та Кушнером

25 грудня 2025, 18:59
Зеленський поговорив з Віткоффом та Кушнером
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент України також переказав вітання з Різдвом родині Трампів.
Президент Володимир Зеленський обговорив зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером "деякі суттєві деталі роботи".
 
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
 
"Сьогодні дуже добре поговорили зі спеціальним представником Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Дякую за конструктив, інтенсивну роботу та за добрі слова й привітання українців з Різдвом. Працюємо реально 24/7, щоб наблизити закінчення цієї жорстокої російської війни проти України та щоб зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними", - написав Зеленський.
 
Він розповів, що наразі "є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру". 
 
"Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними", - зазначив Зеленський.
 
Він додав, що під час розмови разом із ним були: секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова МЗС Андрій Сибіга, представник України в ООН Сергій Кислиця, заступник керівника ОП Ігор Брусило, радник ОП Олександр Бевз.
 
"Домовились, що Рустем ще сьогодні поговорить зі Стівом і Джаредом. Вважаємо, що це правильно – не втрачати жодного дня й жодної можливості, які можуть наблизити результат. Хай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру", - зазначив Зеленський.
 
Президент України попросив переказати різдвяне привітання для президента США та всієї родини Трампів. 

 

