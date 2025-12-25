Польща перехопила російський розвідувальний літак поблизу кордону

Польські винищувачі перехопили і супроводили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.

Військові візуально ідентифікували літак рф, який здійснював політ поблизу кордонів повітряного простору країни.

Варшава також зафіксувала вторгнення у свій простір повітряних куль з білорусі.

“Після проведення детального аналізу було встановлено, що це, найімовірніше, були контрабандні повітряні кулі, які рухалися відповідно до напрямку та швидкості вітру. Політ усіх об'єктів безперервно контролювався радарними системами”, – йдеться у дописі.

Командування додало, що з міркувань безпеки частина повітряного простору над Підляським воєводством була тимчасово закрита для цивільного повітряного руху.