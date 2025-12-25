Польща перехопила російський розвідувальний літак поблизу кордону
25 грудня 2025, 16:14
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Варшава також зафіксувала вторгнення у свій простір повітряних куль з білорусі.
Польські винищувачі перехопили і супроводили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, інформує PAP.
Військові візуально ідентифікували літак рф, який здійснював політ поблизу кордонів повітряного простору країни.
Варшава також зафіксувала вторгнення у свій простір повітряних куль з білорусі.
“Після проведення детального аналізу було встановлено, що це, найімовірніше, були контрабандні повітряні кулі, які рухалися відповідно до напрямку та швидкості вітру. Політ усіх об'єктів безперервно контролювався радарними системами”, – йдеться у дописі.
Командування додало, що з міркувань безпеки частина повітряного простору над Підляським воєводством була тимчасово закрита для цивільного повітряного руху.