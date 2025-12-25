Україна відреагувала на розсекречену розмову путіна з Бушем про НАТО

Документи демонструють імперське бачення кремля щодо України.

США опублікували дослівні стенограми переговорів між російським диктатором путіним і президентом США Джорджем Бушем, які відбулися у 2001 та 2008 роках.

Про це заявив Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.

"путін заперечив право України на існування у 2001 році. За 21 рік до повномасштабного вторгнення та за 13 років до Революції Гідності, яку він часто звинувачує як "корінну причину" війни. Першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його та інших російських головах", - написав речник МЗС на своїй сторінці в соцмережі Х.

Під час розмови у 2001 році путін заявив, що вступ України до НАТО неминуче створить конфлікт між росією та США.

На запитання Буша "чому" він відповів, що Україна - "штучно створена складна держава", яка нібито не є сформованою нацією.