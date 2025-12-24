Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Атаки українських дронів паралізували експорт казахстанської нафти через Новоросійськ — Reuters

24 грудня 2025, 21:20
Атаки українських дронів паралізували експорт казахстанської нафти через Новоросійськ — Reuters
Фото з вільного доступу
Внаслідок ударів безпілотників у порту Новоросійська було пошкоджено виносний причальний пристрій ВПП-2.

Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі призвели до різкого скорочення експорту казахстанської нафти через термінал у Новоросійську. У грудні 2025 року відвантаження основного сорту CPC Blend впало до мінімуму за останні 14 місяців, змусивши провідні світові нафтові компанії шукати альтернативні маршрути постачання.

Про це повідомляє Reuters.

За їхніми даними, обсяги експорту знизилися з запланованих 1,7 млн до 1,14 млн барелів на добу. Ключовими причинами збою стали успішні атаки українських дронів на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) на території рф, ураження танкерів так званого «тіньового флоту» росії, а також складні погодні умови в Чорному морі.

Внаслідок ударів безпілотників у порту Новоросійська було пошкоджено виносний причальний пристрій ВПП-2. Водночас інший причал — ВПП-3 — перебував на плановому техобслуговуванні, через що наразі працює лише один із трьох пунктів завантаження нафти.

Крім того, 29 листопада українські дрони атакували поблизу Босфору два танкери російського «тіньового флоту», завдавши їм критичних пошкоджень. Через штормову погоду ремонтні роботи затягуються, а резервуари терміналу переповнені. У результаті Казахстан був змушений скорочувати видобуток на ключових родовищах.

Проблеми з експортом через КТК безпосередньо зачепили інтереси найбільших енергетичних корпорацій світу, зокрема Chevron, Exxon Mobil, Eni та Shell, які активно працюють з казахстанською нафтою.

Світові ринки швидко відреагували на новини: ціна на нафту Brent зросла більш ніж на 1 долар за барель на тлі побоювань щодо дефіциту та безпеки транспортування сировини. Аналітики зазначають, що тимчасово єдиною реальною альтернативою для частини споживачів стає нафта з Північного моря, що посилює тиск на європейський ринок.

Казахстан намагається зменшити втрати, перенаправляючи частину експорту через нафтопровід Баку—Тбілісі—Джейхан, а також у напрямку Китаю. Втім, ці маршрути мають обмежену пропускну спроможність і не здатні повністю замінити КТК, який забезпечував основний потік валютних надходжень країни.

Очікується, що у січні 2026 року експорт може частково відновитися до 1,65 млн барелів на добу, але лише за умови завершення ремонтних робіт та стабілізації ситуації з безпекою і погодними умовами.

Новоросійськнафтадронивійна

Останні матеріали

Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється