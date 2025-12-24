Атаки українських дронів паралізували експорт казахстанської нафти через Новоросійськ — Reuters

Внаслідок ударів безпілотників у порту Новоросійська було пошкоджено виносний причальний пристрій ВПП-2.

Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі призвели до різкого скорочення експорту казахстанської нафти через термінал у Новоросійську. У грудні 2025 року відвантаження основного сорту CPC Blend впало до мінімуму за останні 14 місяців, змусивши провідні світові нафтові компанії шукати альтернативні маршрути постачання.

Про це повідомляє Reuters.

За їхніми даними, обсяги експорту знизилися з запланованих 1,7 млн до 1,14 млн барелів на добу. Ключовими причинами збою стали успішні атаки українських дронів на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) на території рф, ураження танкерів так званого «тіньового флоту» росії, а також складні погодні умови в Чорному морі.

Внаслідок ударів безпілотників у порту Новоросійська було пошкоджено виносний причальний пристрій ВПП-2. Водночас інший причал — ВПП-3 — перебував на плановому техобслуговуванні, через що наразі працює лише один із трьох пунктів завантаження нафти.

Крім того, 29 листопада українські дрони атакували поблизу Босфору два танкери російського «тіньового флоту», завдавши їм критичних пошкоджень. Через штормову погоду ремонтні роботи затягуються, а резервуари терміналу переповнені. У результаті Казахстан був змушений скорочувати видобуток на ключових родовищах.

Проблеми з експортом через КТК безпосередньо зачепили інтереси найбільших енергетичних корпорацій світу, зокрема Chevron, Exxon Mobil, Eni та Shell, які активно працюють з казахстанською нафтою.

Світові ринки швидко відреагували на новини: ціна на нафту Brent зросла більш ніж на 1 долар за барель на тлі побоювань щодо дефіциту та безпеки транспортування сировини. Аналітики зазначають, що тимчасово єдиною реальною альтернативою для частини споживачів стає нафта з Північного моря, що посилює тиск на європейський ринок.

Казахстан намагається зменшити втрати, перенаправляючи частину експорту через нафтопровід Баку—Тбілісі—Джейхан, а також у напрямку Китаю. Втім, ці маршрути мають обмежену пропускну спроможність і не здатні повністю замінити КТК, який забезпечував основний потік валютних надходжень країни.

Очікується, що у січні 2026 року експорт може частково відновитися до 1,65 млн барелів на добу, але лише за умови завершення ремонтних робіт та стабілізації ситуації з безпекою і погодними умовами.