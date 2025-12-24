Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський пояснив, коли Україна може проводити референдум щодо завершення війни

24 грудня 2025, 12:58
Скріншот https://t.me/V_Zelenskiy_official/
Основна складність — питання територій.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ратифікація документа про завершення війни між росією та Україною у разі його підписання може відбутися шляхом загального референдуму за умови, якщо сторони домовляться про створення у Донецькій області вільної економічної зони, цитує його слова "Укрінформ". За це росіяни можуть вийти з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. 

"Якщо ми дійдемо до питання потенційної вільної економічної зони на Донбасі, то пояснюємо, що згідно з українським законодавством, не можемо цього зробити навіть потенційно, — каже Зеленський. — Якщо про це йдеться, то йдеться про особливий формат, а отже — особливе рішення, а отже — референдум". 

Лише він, продовжив президент, допоможе визначити, чи згодні українці на такий шлях, "якщо пропозиція для України — або це, або війна". При цьому на референдум виноситимуть не окремий пункт, а весь документ. 

На підготовку до голосування, продовжив президент, потрібно буде щонайменше 60 днів. Обов'язкова умова — на цей період і на сам референдум повинно бути забезпечене реальне припинення вогню".

"Інакше ми його не проведемо. Тобто референдум не буде легітимний. Нелегітимний референдум — це розкол держави всередині", — пояснив він, додаючи, що це голосування за будь-яких обставин стане серйозним викликом для українського суспільства.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами вперше озвучив усі 20 пунктів мирного плану, який США, Україна та росія обговорюють вже другий місяць. Окрім нього, є ще три документи та додатки по напрямках.

