​Марганецька швейна фабрика припинила роботу після російського обстрілу

25 грудня 2025, 19:53
​Марганецька швейна фабрика припинила роботу після російського обстрілу
Група мала вісім швейних фабрик, але з початком повномасштабного вторгнення рф втратила виробництва в Мелітополі, Токмаку та Оріхові.
Виробник спецодягу Марганецька швейна фабрика, що входить до групи компаній "МІК", остаточно припинила виробничу діяльність після руйнування електропідстанції в результаті ворожої атаки по Дніпропетровській області.
 
Про це повідомив засновник групи "МІК" Олег Мітрохін.
 
"Спершу був Мелітополь, за ним Токмак, Оріхів, а тепер і Марганець. Сьогодні тварюки зі сходу розбомбили останню жилу, що живила багатостраждальну Марганецьку швейну фабрику ТОВ "МІК" - її електричну підстанцію!"- написав Мітрохін.
 
Він додав, що Марганецька фабрика всі чотири роки війни під обстрілами "градів", КАБів і дронів працювала з бомбосховища.
 
Мітрохін додав, що  ТОВ "МІК" та його співробітники "не зупиняться і щодня робитимуть усе, щоб забезпечити наших захисників усім необхідним".
 
"І щойно ЗСУ переможуть та поверне всі українські землі - ми відбудуємо й знову запустимо і український Марганець, і український Токмак, український Оріхів і український Мелітополь", - додав він.

 

війна в Україні

