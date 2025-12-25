​Марганецька швейна фабрика припинила роботу після російського обстрілу

Виробник спецодягу Марганецька швейна фабрика, що входить до групи компаній "МІК", остаточно припинила виробничу діяльність після руйнування електропідстанції в результаті ворожої атаки по Дніпропетровській області.

"Спершу був Мелітополь, за ним Токмак, Оріхів, а тепер і Марганець. Сьогодні тварюки зі сходу розбомбили останню жилу, що живила багатостраждальну Марганецьку швейну фабрику ТОВ "МІК" - її електричну підстанцію!"- написав Мітрохін.

Він додав, що Марганецька фабрика всі чотири роки війни під обстрілами "градів", КАБів і дронів працювала з бомбосховища.

Мітрохін додав, що ТОВ "МІК" та його співробітники "не зупиняться і щодня робитимуть усе, щоб забезпечити наших захисників усім необхідним".

"І щойно ЗСУ переможуть та поверне всі українські землі - ми відбудуємо й знову запустимо і український Марганець, і український Токмак, український Оріхів і український Мелітополь", - додав він.