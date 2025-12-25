Дрони СБУ атакували морський порт Темрюк і Оренбурзький газопереробний завод

Далекобійні дрони СБУ атакували нафтові резервуари в порту Темрюк і газопереробний завод в Оренбурзі.

Удару по двох об’єктах завдали бійці Центру спецоперацій “Альфа”. Першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї.

За даними співрозмовників, там загорілися два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі – близько 2 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.

Згодом “вітання” від СБУ дісталося й Оренбурзькому газопереробному заводу. Це найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 млрд м³ газу на рік.

Унаслідок удару безпілотників сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю. Технологічний процес на підприємстві було призупинено. Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, зафіксував пожежі на заводі.

“СБУ продовжує системні удари по об’єктах нафтогазового сектору рф. Кожне з них б’є по російському бюджету, зменшує валютні надходження, ускладнює логістику та постачання пального для армії. СБУ й надалі проводитиме спецоперації для створення додаткового тиску на економіку рф”, – повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки.