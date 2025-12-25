Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна разом із Німеччиною вироблятимуть безпілотник "Лінза"

25 грудня 2025, 17:11
Україна разом із Німеччиною вироблятимуть безпілотник
Цей БпЛА може нести до 2 кг корисного навантаження на відстань до 10 км.
У межах ініціативи Build with Ukraine українська компанія Frontline Robotics та німецька Quantum Systems масштабують виробництво дрона-бомбера "Лінза".
 
Про це повідомило Міністерство оборони.
 
Безпілотник "Лінза" оснащений гіростабілізованою камерою з цифровим зумом і може нести до 2 кілограм корисного навантаження на відстань до 10 км.
 
Основними його задачами є знищення особового складу і техніки противника, а також мінування.
 
Завдяки своїм характеристикам він також надає можливості для посилення тактичної розвідки. А виносна антена дозволяє оператору керувати дроном безпосередньо з укриття.

 

війна в УкраїніМіноборони Україниросія окупанти

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється