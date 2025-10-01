Землетрус на Філіппінах забрав життя понад 60 людей

Ще більш як 150 — постраждали

Ввечері 30 вересня землетрус магнітудою 6,9 сколихнув центральну частину Філіппін. Відомо про щонайменше 60 загиблих, ще 150 людей постраждали.

За оцінками Геологічної служби США, сильні поштовхи відчули понад півмільйона людей на Вісайських островах, до яких належать Себу, Біліран і Лейте в центральній частині Філіппін.

Представник цивільної оборони Раффі Алехандро розповів журналістами, що внаслідок землетрусу лікарня в прибережному місті Бого була «переповнена». Вранці 1 жовтня вулиці міста були завалені уламками.

З понад 60 загиблих, щонайменше 13 загинули у місті Сан-Ремігіо, коли під час баскетбольного матчу обвалився спортивний комплекс. Зокрема, там загинули 3 членів філіппінської берегової охорони та пожежник. Голова Філіппінського Червоного Хреста Річард Гордон розповів у коментарі виданню, що також у місті руйнувань зазнали деякі церкви, а кілька шкіл довелось евакуювати. У провінції Себу через землетрус ввечері 30 вересня спалахнула пожежа в торговому центрі та сильно пошкодився McDonald's. У місті також руйнувань зазнали школи та інші будівлі.

Губернаторка Памела Барікуатро закликала мешканців зберігати спокій та додала, що до Себу негайно надіслали допомогу: "Знайте, що уряд провінції робить усе можливе. Допомога вже на шляху".