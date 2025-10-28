Сильний землетрус сколихнув західну Туреччину: обвалилися кілька будівель, понад 20 постраждалих

За словами губернатора провінції Ісмаїла Устаоглу, 22 людини дістали поранення, загиблих немає.

Пізно ввечері у понеділок західну частину Туреччини струсонув потужний землетрус магнітудою 6,1, який спричинив обвал щонайменше трьох будівель, пошкоджених під час попередніх підземних поштовхів.

Про це повідомляє Associated Press (AP).

За даними Агентства з управління надзвичайними ситуаціями та катастрофами (AFAD), епіцентр землетрусу знаходився в районі Сіндіргі провінції Балікесір. Поштовхи сталися о 22:48 за місцевим часом на глибині близько 6 кілометрів.

Коливання відчувалися у Стамбулі, а також у сусідніх провінціях Бурса, Маніса та Ізмір. Після основного поштовху зафіксовано кілька афтершоків.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що в місті Сіндіргі обвалилися щонайменше три незайняті будівлі та двоповерховий магазин. Усі ці споруди були пошкоджені під час попереднього землетрусу.

За словами губернатора провінції Ісмаїла Устаоглу, 22 людини дістали поранення, загиблих немає.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що після поштовхів багато мешканців залишили свої домівки, побоюючись нових обвалів. Для них відкрили мечеті, школи та спортивні зали, де можна провести ніч у безпеці.