У Мексиці стався сильний землетрус поблизу Акапулько, є загиблі

У Мексиці в п’ятницю, 2 січня, стався сильний землетрус магнітудою 6,5, який відчули у південних та центральних регіонах країни.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними Національного сейсмологічного агентства Мексики, епіцентр землетрусу був поблизу міста Сан-Маркос у штаті Герреро, неподалік курортного Акапулько на узбережжі Тихого океану.

Геологічна служба США уточнила, що підземні поштовхи сталися на глибині близько 35 км.

Державне агентство цивільної оборони повідомило про зсуви ґрунту в районі Акапулько та на кількох автомагістралях штату. Після перших поштовхів жителі й туристи в Мехіко та Акапулько масово виходили на вулиці.

Поштовхи перервали перший у новому році пресбрифінг президента Клаудії Шейнбаум через спрацювання сейсмічної тривоги.

Губернаторка штату Герреро Евелін Сальгадо заявила, що внаслідок обвалу житлового будинку в населеному пункті поблизу епіцентру загинула 50-річна жінка.

Крім того, значних пошкоджень зазнала лікарня в місті Чільпансінго - пацієнтів закладу евакуювали.

За інформацією влади, оцінка наслідків землетрусу триває.