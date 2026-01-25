Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

WhatsApp звинувачують у порушенні приватності — Bloomberg

25 січня 2026, 13:59
Фото: з відкритих джерел
Позов проти Meta подали до федерального суду США в Сан-Франциско.

Міжнародна група користувачів з Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та Південної Африки подала позов проти Meta Platforms через порушення приватності в месенджері WhatsApp.

Про це пише Bloomberg.

Позов подали до федерального суду США в Сан-Франциско. Позивачі стверджують, що Meta вводила користувачів в оману, заявляючи про повну приватність листування у WhatsApp.

За їхніми словами, Meta та WhatsApp нібито зберігають і аналізують вміст повідомлень, а співробітники компанії можуть мати до них доступ. Це, як зазначається в позові, стосується майже всіх повідомлень, які компанія називає приватними.

Meta багато років наголошує, що WhatsApp використовує наскрізне шифрування, тож повідомлення доступні лише відправнику та отримувачу. У самому застосунку зазначають, що компанія не має доступу до листування користувачів.

Позивачі наполягають, що ці заяви не відповідають дійсності. У матеріалах справи згадуються інформатори, які нібито підтвердили наявність доступу до повідомлень, однак їхніх імен не розкривають.

У Meta назвали позов безпідставним і заявили, що WhatsApp уже багато років захищений наскрізним шифруванням. Компанія також повідомила, що планує досягти санкцій проти адвокатів позивачів.

МексикаАвстріяІндіябразиліяПівденна АфрикаwhatsappMeta

