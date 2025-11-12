Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Землетрус на Кіпрі: поштовхи відчули й у Лівані

12 листопада 2025, 19:07
Землетрус на Кіпрі: поштовхи відчули й у Лівані
Землетрус середньої сили стався на Кіпрі близько 11:30 за місцевим часом.

У середу, 12 листопада, землетрус магнітудою 5,2 стався на Кіпрі. 

Про  повідомляє агенція Reuters із посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

За даними центру, підземні поштовхи були зафіксовані близько 11:32 за місцевим часом. Наразі інформації про постраждалих або збитки немає.

Сейсмологи також відзначають, що землетрус відчули в Лівані, проте він не спричинив серйозних наслідків.

Нагадаємо, що того тижня сильний землетрус сколихнув західну Туреччину, тоді  обвалилися кілька будівель, понад 20 постраждалих.

 

Кіпрземлетрус

