Президент Кіпру висловився про "мирну угоду"
04 грудня 2025, 17:05
Фото: AFP
Будь-яка мирна угода, укладена для припинення війни в Україні, повинна базуватися на хартії ООН та на повній повазі як до суверенітету, так і до територіальної цілісності України.
Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Києві.
Хрістодулідіс зазначив, що обговорював з Зеленським низку питань щодо майбутнього головування Кіпру в Європейському Союзі.
"І я хотів би наголосити на нашому спільному бажанні розвитку, подальшого розвитку наших стосунків між нашими двома країнами", - зазначив він.
Коментуючи вторгнення росії в Україну та переговори з приводу американського "мирного плану", Хрістодулідіс сказав, що Кіпр має чітку позицію щодо майбутньої мирної угоди. Вона повинна базуватися на принципах хартії ООН і на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України.
"Я наголосив водночас що мирні спроби мають допомагати в просуванні дієвої та суттєвої підтримки України та Ради Європейського Союзу", - додав він.