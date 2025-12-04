Президент Кіпру висловився про "мирну угоду"

Хрістодулідіс зазначив, що обговорював з Зеленським низку питань щодо майбутнього головування Кіпру в Європейському Союзі.

Будь-яка мирна угода, укладена для припинення війни в Україні, повинна базуватися на хартії ООН та на повній повазі як до суверенітету, так і до територіальної цілісності України.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Києві.

"І я хотів би наголосити на нашому спільному бажанні розвитку, подальшого розвитку наших стосунків між нашими двома країнами", - зазначив він.