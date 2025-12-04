Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Кіпру висловився про "мирну угоду"

04 грудня 2025, 17:05
Президент Кіпру висловився про
Фото: AFP
Хрістодулідіс зазначив, що обговорював з Зеленським низку питань щодо майбутнього головування Кіпру в Європейському Союзі.
Будь-яка мирна угода, укладена для припинення війни в Україні, повинна базуватися на хартії ООН та на повній повазі як до суверенітету, так і до територіальної цілісності України.
 
Про це  заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Києві.
 
Хрістодулідіс зазначив, що обговорював з Зеленським низку питань щодо майбутнього головування Кіпру в Європейському Союзі.
 
"І я хотів би наголосити на нашому спільному бажанні розвитку, подальшого розвитку наших стосунків між нашими двома країнами", - зазначив він.
 
Коментуючи вторгнення росії в Україну та переговори з приводу американського "мирного плану", Хрістодулідіс сказав, що Кіпр має чітку позицію щодо майбутньої мирної угоди. Вона повинна базуватися на принципах хартії ООН і на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України.
 
"Я наголосив водночас що мирні спроби мають допомагати в просуванні дієвої та суттєвої підтримки України та Ради Європейського Союзу", - додав він.

 

Кіпрвійна в Українімирний планросія окупанти

Останні матеріали

Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється