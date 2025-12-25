росія затягує з рішенням по мирному плану щодо України

Подальші кроки залежать від рішень російського диктатора путіна.

Мирний план щодо України, який спецпосланець кремля Кирило Дмитрієв передав до москви, наразі знаходиться на аналізі. Подальші кроки залежать від рішень російського диктатора путіна.

Про це прессекретар кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.

За його словами, кремль вивчає матеріали, які Дмитрієв передав після переговорів у Маямі.

"Займаємося аналізом цього матеріалу і потім уже, залежно від того, які рішення буде ухвалено главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями", - заявив Пєсков.

Нагадаємо з 9 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та росії.