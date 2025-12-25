Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія затягує з рішенням по мирному плану щодо України

25 грудня 2025, 15:58
росія затягує з рішенням по мирному плану щодо України
Фото: Reuters
Подальші кроки залежать від рішень російського диктатора путіна.
Мирний план щодо України, який спецпосланець кремля Кирило Дмитрієв передав до москви, наразі знаходиться на аналізі. Подальші кроки залежать від рішень російського диктатора путіна.
 
Про це прессекретар кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.
 
За його словами, кремль вивчає матеріали, які Дмитрієв передав після переговорів у Маямі.
 
аймаємося аналізом цього матеріалу і потім уже, залежно від того, які рішення буде ухвалено главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями", - заявив Пєсков.
 
Нагадаємо з 9 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та росії.
війна в Україніросія окупантиКремль

Останні матеріали

Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється