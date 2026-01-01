Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Кіпр розпочав головування в Раді ЄС

01 січня 2026, 09:55
Кіпр розпочав головування в Раді ЄС
Фото: AFP
Головування Кіпру в Раді ЄС триватиме шість місяців.

Кіпр, який з 1 січня 2026 року перебере на себе головування в Європейському Союзі, обіцяє принести "новий підхід" як до переговорів про вступ України, так і щодо інших питань, головні з яких - оборона та проблеми міграції.

Про це заявив міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос, якого цитує The Guardian.
 
Кіпр, за словами Комбоса - одна з найменших держав блоку. Але зі своїм головуванням в ЄС країна впорається дисципліновано, віддано та з "іншим мисленням".
 
"Ми вважаємо, що малі держави можуть багато чого запропонувати в таких ситуаціях. Це зовсім інший спосіб мислення, який можна внести, інший підхід. Як маленька держава, ми віддані своїй справі. Ми не розглядаємо головування, як щось, що ми повинні робити; ми хочемо зробити це найкращим чином", - запевнив міністр.
 
Комбос пообіцяв, що увага ЄС залишатиметься зосередженою на Україні, яка вже чотири роки веде війну з російськими агресорами. Кіпр дуже добре знає, що таке військові конфлікти та окупація - після турецького вторгнення, яке сталося понад 50 років тому.
 
"Порядок денний справедливо стосується України, і він таким залишатиметься. Але ми хочемо врахувати питання, що стосуються ширшого регіону Близького Сходу, оскільки ми також розглядаємо Кіпр як частину цього регіону", - додав він.
 
При цьому в ЄС є побоювання, що Кіпр під час головування буде конфліктувати з Туреччиною, оскільки на острові існує Турецька республіка Північного Кіпру - самопроголошена держава, яку визнають тільки в Анкарі. Проте Комбос, попри блокування урядом Кіпру участі Туреччини в програмі спільних військових закупівель ЄС, запевняє, що на цей раз Нікосія не стане перешкоджати співробітництву ЄС та Анкари.

 

ЄСКіпрвійна в Україні

