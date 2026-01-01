Кіпр розпочав головування в Раді ЄС

Головування Кіпру в Раді ЄС триватиме шість місяців.

Кіпр, який з 1 січня 2026 року перебере на себе головування в Європейському Союзі, обіцяє принести "новий підхід" як до переговорів про вступ України, так і щодо інших питань, головні з яких - оборона та проблеми міграції.

Про це заявив міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос, якого цитує The Guardian.

Кіпр, за словами Комбоса - одна з найменших держав блоку. Але зі своїм головуванням в ЄС країна впорається дисципліновано, віддано та з "іншим мисленням".

"Ми вважаємо, що малі держави можуть багато чого запропонувати в таких ситуаціях. Це зовсім інший спосіб мислення, який можна внести, інший підхід. Як маленька держава, ми віддані своїй справі. Ми не розглядаємо головування, як щось, що ми повинні робити; ми хочемо зробити це найкращим чином", - запевнив міністр.