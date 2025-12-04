Президент Кіпру прибув до України

Візит відбувається в той час, коли Нікосія готується очолити головування у Раді ЄС у першій половині 2026 року.

Президент Кіпру Нікос Христодуолідіс вранці 4 грудня прибув до України з робочим візитом, який Нікосія називає одним із ключових для своєї зовнішньої політики напередодні головування у Раді ЄС у 2026 році.

Про це повідомляє Kathimerini Cyprus.

Кіпрський лідер прибув разом із урядовою делегацією, серед якої — речник уряду Константінос Летимбіотіс, заступниця міністра з європейських справ Марілена Рауна та директор дипломатичного офісу президента Дорос Венезіс.

У Кіпрі наголошують: поїздка Христодуолідіса демонструє «тверду політичну волю» підтримувати Україну та відігравати активну роль у формуванні позиції ЄС щодо війни. Нікосія прагне показати, що майбутнє головування країни в ЄС буде сфокусоване не лише на Східному Середземномор’ї, а й на українському напрямку.

Христодуолідіс розпочав візит із вшанування памʼяті загиблих українських військових, поклавши вінок до «Стіни Героїв». Далі він має зустрітися зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, відвідати реабілітаційний центр для дітей, викрадених росією, та оглянути Софію Київську.

19 пропозицій для співпраці з Україною

За даними Kathimerini, Христодуолідіс привіз до Києва пакет із 19 ініціатив, які Кіпр планує просувати під час свого головування в ЄС. Частина з них напряму стосується України.

Серед ключових пропозицій:

проведення неформальної Ради ЄС із закордонних справ у Києві під час головування Кіпру;

організація окремих засідань робочих груп ЄС в Україні;

внесення питання про викрадених українських дітей до пріоритетів ЄС;

запрошення Президента Зеленського на неформальну Європейську Раду у квітні та на відкриття кіпрського головування у 2026 році.

Нікосія також планує порушити питання обходу санкцій ЄС росією. Кіпр представить дані про те, що турецькі компанії нібито допомагають рф уникати обмежень, і сподівається, що Україна використає свій вплив на Анкару.

Ще одна тема — прохання до Києва повністю узгодити свою зовнішню політику з лінією ЄС, зокрема у частині співпраці з Туреччиною, що традиційно є чутливим питанням для Кіпру.

Також кіпрська сторона хоче отримати оновлену інформацію про ситуацію на фронті, останні контакти з москвою та стан дискусій в ЄС щодо використання заморожених російських активів, що зустрічає спротив, насамперед від Бельгії.

Окремо Христодуолідіс планує підняти питання внесення 37 громадян Кіпру та 227 кіпрських компаній до українського санкційного списку — у Нікосії вважають, що це зроблено на підставі неперевірених даних.