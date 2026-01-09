Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Чехія продовжить "снарядну ініціативу" для ЗСУ – глава МЗС

09 січня 2026, 15:12
Чехія продовжить
Міжнародна коаліція дійшла згоди щодо подальшої реалізації снарядної ініціативи для України.

Чехія не відмовляється від снарядної ініціативи для Збройних сил України - відповідного консенсусу досягли партнери в межах чеської коаліції. 

Про це заявив новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка під час свого першого офіційного візиту до Києва. 

За словами глави МЗС, програма постачання боєприпасів буде продовжена, попри попередні заяви нового премʼєр-міністра Чехії Петра Бабіша, який у ході виборчої кампанії критикував ініціативу та погрожував її скасувати. Напередодні Бабіш заявив, що Чехія й надалі залишатиметься координатором процесу, однак припинить власні фінансові внески.

Коментуючи зміну позиції Праги, Мацінка пояснив, що новий уряд прагнув спершу детально проаналізувати ініціативу та можливі альтернативні підходи до її реалізації.

"Ми хотіли розглянути її, вивчити й проаналізувати, а також з’ясувати, чи можна досягти того самого результату іншим способом. Під час виборів не всі партнери в коаліції мали однакову позицію, однак важливо, що зрештою було досягнуто консенсусу і ініціатива продовжиться", - зазначив міністр.

Рішення чеської сторони привітав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що російсько-українська війна стосується не лише України, а й безпеки всієї Європи.

Зазанчимо, що в п’ятницю, 9 січня, новий глава МЗС Чехії прибув до Києва під час масованого ракетного удару рф.

 

