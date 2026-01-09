Трамп оголосив про плани наземних операцій США проти наркокартелів у Мексиці

Картелі завдають масштабної шкоди й смертності у США.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір розпочати американські наземні операції проти наркокартелів у Мексиці.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За словами Трампа, Сполучені Штати вже суттєво обмежили потік наркотиків морськими шляхами й тепер планують активні дії на суші.

"Ми знищили 97% наркотиків, що надходять водним шляхом, і тепер збираємося почати атакувати на суші. Картелі фактично керують Мексикою і дуже сумно бачити, що сталося з цією країною", - заявив президент США.

Трамп також стверджує, що діяльність наркокартелів призводить до масштабних людських втрат у самих Сполучених Штатах.

"Вони вбивають від 250 до 300 тисяч людей у США щороку", - сказав він.

Крім того, американський президент високо оцінив дії військовослужбовців США, залучених до операцій у Венесуелі. Зокрема, він назвав «фантастичною групою» спецпризначенців, які, за його словами, провели рейд із затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини.

"Будинок Мадуро був у середині форту, з тисячами людей і солдатів. Ми зайшли прямо в центр форту й нікого не втратили. Все було сплановано надзвичайно добре", - наголосив Трамп, відзначивши роль голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Кейна та міністра оборони Піта Гегсета.

Зазначимо, що 8 січня внаслідок американської операції у Венесуелі загинуло близько 100 осіб, серед яких охоронці Мадуро та кубинські військові.