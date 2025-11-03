США готуються до можливої військової операції в Мексиці проти наркокартелів

Адміністрація Трампа вже почала попереднє планування місії.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала детальне планування можливої місії, яка передбачає відправку американських військових і розвідників до Мексики для боротьби з наркокартелями.

Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на двох чинних американських посадовців та двох колишніх високопосадовців, підготовка перебуває на ранньому етапі і може включати проведення наземних операцій на території Мексики.

За словами джерел, рішення про розгортання військових ще не ухвалене, а обговорення масштабів потенційної місії тривають.

Очікується, що у разі реалізації плану операцію очолить розвідувальне співтовариство США, а основні сили становитимуть підрозділи Об’єднаного командування спеціальних операцій. У місії також можуть брати участь офіцери Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

За даними NBC News, така операція відкриє новий фронт у кампанії президента Трампа проти наркокартелів у Західній півкулі та може стати наймасштабнішим кроком Вашингтона в цьому напрямку за останні роки.

Раніше адміністрація Білого дому була зосереджена на Венесуелі і здійсненні ударів по ймовірних суднах, що перевозять наркотики.