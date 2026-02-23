У Мексиці вбили найвпливовішого наркобарона

У країні почалися заворушення.

Уранці 22 лютого мексиканські силовики під час спецоперації вбили Немесіо Рубена Осегеру Сервантеса (Ель Менчо), засновника й лідера наркокартелю "Нове покоління Халіско".

Про це повідомило міноборони країни.

Під час операції з арешту Ель Менчо мексиканські військові потрапили під обстріл і змушені були захищатися. У перестрілці загинуло четверо бойовиків картелю. Ще троє, включно з Ель Менчо, дістали важкі поранення. Їх доправили вертольотом до Мехіко, але вони померли дорогою, повідомили у відомстві.