У Мексиці вбили найвпливовішого наркобарона

23 лютого 2026, 08:07
У Мексиці вбили найвпливовішого наркобарона
Фото: EPA/UPG
У країні почалися заворушення.
Уранці 22 лютого мексиканські силовики під час спецоперації вбили Немесіо Рубена Осегеру Сервантеса (Ель Менчо), засновника й лідера наркокартелю "Нове покоління Халіско".
 
Про це повідомило міноборони країни.
 
Під час операції з арешту Ель Менчо мексиканські військові потрапили під обстріл і змушені були захищатися. У перестрілці загинуло четверо бойовиків картелю. Ще троє, включно з Ель Менчо, дістали важкі поранення. Їх доправили вертольотом до Мехіко, але вони померли дорогою, повідомили у відомстві.
 
Окрім мексиканської військової розвідки, інформацію, яку використали для проведення операції, надала і влада США.
 
Картель дістав свою назву від однойменного західного штату, де розташоване друге за величиною місто Мексики – Гвадалахара, пише Reuters. За порівняно короткий період угруповання перетворилося на масштабну злочинну організацію й почало змагатися зі своїми колишніми спільниками із Синалойського картелю, бандою Хоакіна Гусмана (Ель Чапо), який зараз перебуває в американській в'язниці.
 
Військова операція проти Осегери стала результатом кампанії тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа на уряд президентки Мексики Клаудії Шейнбаум із метою посилення заходів із боротьби з наркоторгівлею, включно із погрозами США прямого втручання у справи Мексики, пише агентство.
 
У соціальних мережах з'явилися відеоролики, у яких зафіксовано, як на дорогах штату Халіско від охоплених вогнем автомобілів у небо здіймається густий дим. Мексиканські ЗМІ повідомляли про охоплені вогнем автомобілі й озброєних людей, які блокують автомагістралі більше ніж у пів дюжині штатів по всій країні, особливо на півночі й північному заході, зазначає Reuters.

 

