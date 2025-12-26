Туреччина відклала запуск першої АЕС, будівництво якої фінансує росія

АЕС може запрацювати у наступному році.

Туреччина відклала запуск першої атомної електростанції "Аккую", яку будує російська держкорпорація "Росатом".

Про це повідомляє Reuters.

"Росатом" споруджує першу в Туреччині АЕС в Аккую, у провінції Мерсін на Середземному морі, відповідно до угоди 2010 року вартістю $20 млрд. Раніше планувалося, що станція запрацює вже цього року.

"Це фінансування, найімовірніше, буде використано у 2026-2027 роках. Звідти на 2026 рік буде щонайменше $4-5 млрд іноземного фінансування", – зазначив міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар.