Туреччина відклала запуск першої АЕС, будівництво якої фінансує росія

26 грудня 2025, 17:57
Туреччина відклала запуск першої АЕС, будівництво якої фінансує росія
АЕС може запрацювати у наступному році.

Туреччина відклала запуск першої атомної електростанції "Аккую", яку будує російська держкорпорація "Росатом".

Про це повідомляє Reuters.

"Росатом" споруджує першу в Туреччині АЕС в Аккую, у провінції Мерсін на Середземному морі, відповідно до угоди 2010 року вартістю $20 млрд. Раніше планувалося, що станція запрацює вже цього року.
 
"Це фінансування, найімовірніше, буде використано у 2026-2027 роках. Звідти на 2026 рік буде щонайменше $4-5 млрд іноземного фінансування", – зазначив міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар.
 
Урядовець каже, що Туреччина продовжує переговори з Південною Кореєю, Китаєм, росією та США щодо ядерних проєктів у провінції Синоп та регіоні Фракія. Анкара прагне отримати "найконкурентнішу пропозицію".
 
Байрактар пояснив, що країна має намір розвивати власну ядерну енергетику та планує визначити конкретні показники щодо цих цілей. Він також додав, що Туреччина веде перемовини з саудівською компанією ACWA щодо реалізації проєкту сонячних електростанцій загальною потужністю 5000 МВт.

 

