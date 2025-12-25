Посол Ватикану повідомив, скільки гуманітарної допомоги надали Україні

За словами архиєпископа, реалізується багато напрямків допомоги через ініціативи окремих людей, єпископів, католицьких організацій в Європі, Сполучених Штатах, і Південної Кореї.

За майже чотири роки війні в Україні Ватикан надав гуманітарної допомоги українському населенню на майже мільярд доларів - враховуючи тільки те, що можна оцінити в грошовому еквіваленті.

Про це розповів Апостольський нунцій (посол Ватикану) в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас в інтерв'ю РБК-Україна.

"І деколи я чую, що навіть одна людина може привезти допомоги на 70-80 мільйонів доларів за 2-3 роки. Це теж дуже потужна робота", - зазначив посол Ватикану.