Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Посол Ватикану повідомив, скільки гуманітарної допомоги надали Україні

25 грудня 2025, 13:42
Посол Ватикану повідомив, скільки гуманітарної допомоги надали Україні
Фото: Ігор Кузнєцов / РБК-Україна
За словами архиєпископа, реалізується багато напрямків допомоги через ініціативи окремих людей, єпископів, католицьких організацій в Європі, Сполучених Штатах, і Південної Кореї.
За майже чотири роки війні в Україні Ватикан надав гуманітарної допомоги українському населенню на майже мільярд доларів - враховуючи тільки те, що можна оцінити в грошовому еквіваленті.
 
Про це розповів Апостольський нунцій (посол Ватикану) в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас в інтерв'ю РБК-Україна.
 
За словами архиєпископа, реалізується багато напрямків допомоги через ініціативи окремих людей, єпископів, католицьких організацій в Європі, Сполучених Штатах, і Південної Кореї.
 
"І деколи я чую, що навіть одна людина може привезти допомоги на 70-80 мільйонів доларів за 2-3 роки. Це теж дуже потужна робота", - зазначив посол Ватикану.
 
Окрім окремих людей та організацій, працюють над наданням допомоги також католицькі дієцезії, єпархії, парафії.
Вони надають допомогу і для цивільного населення, і для військовослужбовців. Привозять не тільки ліки та обладнання для лікарень - також в списку допомоги їжа, вода, автомобілі, одяг. Надаються приміщення для відпочинку, спеціальні вагончики для прання та душу.
 
"Це теж служить і для військових, і для цивільних людей. І коли ми намагаємося мати загальну статистику, не є легко зрозуміти, скільки таких проєктів є, тому що є Карітас Україна, Карітас-Спес, є проєкти різних дієцезій, є проєкти монашеських згромаджень, є проєкти кардинала Краєвського, є особисті проєкти різні", - пояснив Кульбокас.
 
За його словами, за майже чотири роки війни допомоги, яку можна порахувати в грошовому еквіваленті, було надано приблизно на мільярд доларів без урахування приміщень, які передала католицька церква. Останні розташовані переважним чином в західних регіонах, в Зарваниці, на Закарпатті, в Самбірській єпархії, у Львівській єпархії - там приймають біженців та переселенців.
 
"Деколи ти не можеш цього порахувати грошима. Це просто гуманітарна допомога. Але все це, що можна порахувати грошима, я загальну таку суму назвав - це більш-менш мільярд доларів", - резюмував Кульбокас.

 

Ватиканвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється