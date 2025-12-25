росіяни влучили у багатоповерхівку в Чернігові
25 грудня 2025, 14:10
Фото: «Суспільне Чернігів»
Наразі відомо про одну загиблу людину.
російські війська завдали удару по Чернігову, влучивши у п'ятиповерховий житловий будинок.
Про це повідомив 25 грудня начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram.
Внаслідок удару рф виникла пожежа у квартирі. Наразі відомо про одну загиблу людину, повідомив глава МВА.
"Пʼять людей поранено", – написав Брижинський.
За даними "Суспільного", у будинок влучив ворожий дрон.
Також очільник чернігівської МВА повідомив, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури.