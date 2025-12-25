Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росіяни влучили у багатоповерхівку в Чернігові

25 грудня 2025, 14:10
росіяни влучили у багатоповерхівку в Чернігові
Фото: «Суспільне Чернігів»
Наразі відомо про одну загиблу людину.
російські війська завдали удару по Чернігову, влучивши у п'ятиповерховий житловий будинок.
 
Про це повідомив 25 грудня начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram.
 
Внаслідок удару рф виникла пожежа у квартирі. Наразі відомо про одну загиблу людину, повідомив глава МВА. 
 
"Пʼять людей поранено", – написав Брижинський. 
 
За даними "Суспільного", у будинок влучив ворожий дрон. 
 
Також очільник чернігівської МВА повідомив, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури.

 

РосіяЧернігіввійна в Україніросія окупанти

