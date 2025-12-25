російські бомбардувальники пролетіли над Британією
25 грудня 2025, 14:53
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
НАТО піднімало винищувачі.
російський диктатор путін відправив ядерні бомбардувальники, аби погрожувати північній Британії, здійснивши різдвяний політ на велику відстань над Норвезьким морем. НАТО підняло винищувачі.
Про це повідомляє Mirror.
Як повідомляється, НАТО було змушене підняти у повітря винищувачі, аби стежити за величезними російськими літаками.
Винищувачі Су-33 супроводжували бомбардувальники дальньої дії у польоті, що, за словами журналістів, могло бути навмисною спробою роздратувати Захід поблизу маршруту польоту Санта-Клауса з Північного полюса.
"Далекобійні бомбардувальники Ту-95МС російських повітряно-космічних сил здійснили запланований політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту склала понад сім годин", - повідомили у Міноборони рф.
У російському відомстві додали, що на певних етапах маршруту далекобійні бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав, проте там не вказали, які саме повітряні сили НАТО перехопили літаки Ту-95МС.
Відомо, що такі бомбардувальники також використовувалися росією для ударів по Україні.