Пакт проти тиску Китаю: Японія і Філіппіни об'єднують зусилля

24 вересня 2025, 14:29
Фото: з вільного доступу
Угода набула чинності 11 вересня, вперше з часів Другої світової відкривши шлях для японської військової присутності на Філіппінах.

Згідно з домовленістю, японські війська вперше з часів Другої світової війни отримають офіційний доступ до перебування на філіппінській території. Угода передбачає спрощення процедур для спільних навчань, реагування на стихійні лиха та розміщення сил.

Про це йдеться в матеріалі South China Morning Post

Угода про взаємний доступ (Reciprocal Access Agreement, RAA) - офіційно набув чинності 11 вересня, відкриваючи шлях до тіснішої військової співпраці між двома країнами на тлі зростаючої напруги в регіоні через агресивні дії Китаю.

"Набуття чинності RAA підтверджує силу наших міжлюдських зв’язків, спільних цінностей та прагнення до безпеки й стабільності в регіоні", - заявили у Міністерстві оборони Філіппін.

RAA була підписана понад рік тому міністром оборони Філіппін Гілберто Теодоро та міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою за присутності президента Фердинанда Маркоса-молодшого. У червні цього року угоду схвалив японський парламент, після того як Сенат Філіппін одностайно ратифікував її.

Аналітики називають цю угоду поворотним моментом у регіоні, який відкриває нові можливості для спільних військових навчань і посилення оперативної взаємодії.

"Це свідчить про те, що Японія активно працює над створенням оборонної мережі з країнами-однодумцями в Індо-Тихоокеанському регіоні", - вважає Вільям Чоу, експерт Hudson Institute у Вашингтоні.

RAA є першою угодою такого типу, яку Японія уклала в Азії, після подібних домовленостей з Австралією та Великою Британією. Токіо вже надає Філіппінам допомогу в модернізації берегової охорони, включаючи передачу катерів та обладнання в межах програми Official Security Assistance на суму 1,6 млрд єн (близько 10,8 млн доларів США).

У квітні Сили самооборони Японії вперше повноцінно взяли участь у щорічних навчаннях Balikatan разом зі США та Філіппінами. А в липні Японія запропонувала передати Філіппінам шість використаних есмінців класу Abukuma для зміцнення морської оборони.

"Ці кораблі надзвичайно важливі для флоту Філіппін, який має обмежені ресурси", - говоирть аналітик Сатору Нагао.
Він додав, що RAA дозволить реалізувати регулярні обміни персоналом для навчань і обслуговування цієї техніки.

Крім того, оборонне зближення Філіппін і Японії відбувається на тлі зростаючої напруги з боку Китаю в Східнокитайському та Південнокитайському морях, а також навколо Тайванської протоки.

"Китай використовує тактику 'сірої зони' для залякування сусідів, особливо Філіппін. Тісна співпраця з Японією допоможе Манілі краще реагувати на ці виклики", - наголошує Вільям Чоу.

"Філіппіни, Японія, США та Тайвань можуть створити спільний фронт для посилення обороноздатності в регіоні", — додає Нагао.

Зазначимо, що Японія активно переосмислює свою роль у сфері безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, демонструючи прагнення до зміцнення оборонного співробітництва з ключовими партнерами. Угода RAA стала ще одним підтвердженням курсу Токіо на активну зовнішню політику у сфері безпеки.

 
ЯпоніяФіліппіни

