У Японії пройшов землетрус магнітудою 7,5: є постраждалі

09 грудня 2025, 13:13
У Японії пройшов землетрус магнітудою 7,5: є постраждалі
Фото: з вільного доступу
Метеоагентство застерегло про можливі повторні поштовхи найближчими днями.
У ніч на 9 грудня в Японії стався землетрус магнітудою 7,5. Через це поранені щонайменше 33 людини, одна з них має важкі травми. Більшість людей постраждали від падіння предметів.
 
Про це пише видання АР.
 
Прем’єр-міністерка країни Санае Такаїчі розповіла, що створено надзвичайну робочу групу для термінової оцінки збитків. Землетрус магнітудою 7,5 стався близько 23:15 у Тихому океані, приблизно за 80 кілометрів від узбережжя префектури Аоморі, найпівнічнішої префектури головного острова Хонсю. Геологічна служба США оцінила землетрус у 7,6 бала та зазначила, що він стався на глибині 44 кілометри.
 
Хвилі висотою до 70 сантиметрів зафіксували в порту Куджі в префектурі Івате. Через це пошкоджені кілька устаткувань для вирощування устриць. Усі попередження про цунамі були зняті до 6:30 ранку вівторка.
 
Близько 800 домів залишилися без електрики, а швидкісні поїзди "Сінкансен" та кілька місцевих ліній у регіоні призупинили роботу вранці у вівторок. Електропостачання здебільшого було відновлено до ранку.
 
Близько 480 мешканців отримали притулок на авіабазі Хачінохе, а для оцінки збитків було задіяно 18 військових гелікоптерів. Регулятор ядерної безпеки повідомив, що приблизно 450 літрів води розлилося в зоні охолодження відпрацьованого палива на підприємстві з переробки ядерного палива Роккашо в Аоморі, але рівень води залишився в межах норми й небезпеки немає. Аномалій не виявили і на інших ядерних об’єктах.
 
Метеоагентство застерегло про можливі повторні поштовхи найближчими днями. Також повідомлено про невелике зростання ризику землетрусу магнітудою до 8 балів та можливого цунамі вздовж північно-східного узбережжя Японії – від префектури Тіба, на схід від Токіо, до Хоккайдо. Жителів 182 муніципалітетів закликали перевірити свою готовність до надзвичайних ситуацій упродовж тижня, наголосивши, що це не прогноз великого землетрусу.

 

Японія

