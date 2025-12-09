Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Японія відмовилася приєднатися до планів ЄС щодо заморожених активів рф

09 грудня 2025, 08:33
Японія відмовилася приєднатися до планів ЄС щодо заморожених активів рф
На території Японії зберігаються близько 30 мільярдів доларів кремля.
Уряд Японії відповів відмовою на пропозицію Європейського Союзу приєднатися до плану щодо надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів.
 
Про це пише видання Politico.
 
Токіо дав зрозуміти, що не збирається використати 30 мільярдів доларів коштів Кремля, які зберігаються на території Японії, для допомоги Україні.
 
Причиною такої позиції може бути небажання діяти всуперечи позиції ключового для Японії союзника - Сполучених Штатів. У Вашингтоні участь у формуванні "репараційного кредиту" теж заперечили.
 
У Євросоюзі сподівалися, що приєднання союзників до плану фінансування України зможе переконати Бельгію, де зберігається найбільше російських коштів, у тому, що їхня конфіскація не призведе до ризику відплати з боку кремлівського режиму.

 

