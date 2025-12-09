Японія спростувала заяви про блокування плану ЄС щодо російських активів для України

За словами віцеміністра, повідомлення ЗМІ було "повною неправдою".

Японський уряд спростував повідомлення медіа про відхилення прохання Євросоюзу приєднатися до використання заморожених активів росії для фінансування України. Віцеміністр фінансів з міжнародних справ Ацуші Мімура заявив, що це "повна неправда".

Про це пише Reuters.

"Японія діє в інтересах України, виходячи з наших національних інтересів", — каже Мімура.

Він наголосив, що одного дня Японія може зіткнутися з подібною ситуацією у Східній Азії. Мімура контролює валютну політику та координує економічну політику з іншими країнами.

Напередодні Politico писало, що під час зустрічі міністрів фінансів "Великої сімки" Токіо відкинув прохання Брюсселя надати Україні кошти з російських суверенних активів. Повідомлялось, що міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма виключила використання близько 30 мільярдів доларів заморожених російських активів для видачі кредиту Києву, посилаючись на юридичні проблеми.

"Міністр Катаяма ніколи не робив таких коментарів (на зустрічі G7). Вона повідомила на зустрічі, що Японія готується зробити конкретні кроки для підтримки (України)", — каже Мімура.