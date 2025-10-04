Болгарію накрили масштабні повені: є загиблі, введено надзвичайний стан

На півдні Болгарії негода викликала масштабні повені.

На південному узбережжі Чорного моря в Болгарії негода спричинила масштабні повені, які забрали життя трьох людей, серед них — двох співробітників рятувальних служб.

Про це повідомляє агентство BTA.

Через стихію евакуювали понад сотню мешканців із небезпечних районів. У країні запроваджено режим надзвичайної ситуації в областях Бургас, Монтана та Пернік.

Ситуацію ускладнили різкі зміни погоди: на заході країни випав сніг, а на сході тривали потужні зливи, через що було обмежено рух транспорту та закрито деякі гірські перевали. Понад 80 населених пунктів залишилися без електроенергії, аварійні служби займаються відновленням інфраструктури. Міністр внутрішніх справ Даніель Мітов зібрав оперативний штаб і активував план реагування на випадок масштабної повені.

Раніше стало відомо, що в курортному селищі Еленіте внаслідок розливу води загинув чоловік, ще кілька людей довелося терміново вивозити з небезпечних місць.

Тим часом в Україні, за даними Одеської міської ради та Гідрометцентру Чорного й Азовського морів, оголошено штормове попередження першого рівня. У регіоні очікуються сильні дощі, які можуть тривати до кінця доби. Особливо небезпечно перебувати на узбережжі, адже через шторм підвищується ризик зриву морських мін із якорів та їх викиду на берег. Існує й загроза неконтрольованих підривів.

В Одесі вже підтоплено низку вулиць та провулків, проте рух транспорту на більшості ділянок поки що зберігається. Комунальні бригади очищають дощоприймачі та ліквідовують наслідки негоди.

Нагадаємо, внаслідок потужної зливи в Одесі, яка спричинила масштабну повінь, станом на вечір 1 жовтня вже відомо про 10 загиблих, серед яких дитина.