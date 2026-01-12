Естонія заборонила в'їзд учасникам російської агресії проти України

Щонайменше 261 особа, що брала участь у війні проти України на боці рф, отримала заборону на в'їзд до Естонії.

Естонія оголосила про заборону на в'їзд для 261 особи, які брали участь у війні проти України на стороні росії.

Про це у X (Twitter) написав глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Коментуючи рішення, Тсахкна наголосив:

"Це тільки початок. Сотні тисяч бійців з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства і сіючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні".

Міністр також заявив, що Естонія продовжить працювати над тим, щоб двері залишалися закритими для колишніх російських комбатантів, та закликав інші країни наслідувати її приклад.

Нагадаємо, наприкінці грудня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заборонила в'їзд 14 російським спортсменам перед змаганнями із санного спорту.

Раніше Литва заборонила в'їзд російському реперу Алішеру Моргенштерну.