Масові протести призвели до відставки уряду Болгарії

Тепер президент розпочне консультації з партіями щодо формування нового уряду, а політичні сили визначатимуть, хто отримає мандат на його створення.

Сьогодні Парламент Болгарії прийняв відставку уряду Розена Желязкова, яку прем’єр подав на тлі масових протестів у країні.

Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

У п'ятницю, 12 грудня після двогодинних дебатів 227 депутатів підтримали відставку уряду.

Тепер президент Румен Радев має провести консультації з політичними партіями щодо формування нового уряду. Згідно з конституцією, мандат на формування уряду спершу надається найбільшій політсилі - партії ГЕРБ Бойко Борисова.

У разі її невдачі право формувати уряд переходить до другої найбільшої фракції і опозиційної ПП-ДБ.

Водночас обидві партії вже заявили, що не планують брати участі у створенні тимчасового уряду і віддають перевагу проведенню наступних виборів.

